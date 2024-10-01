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        Konya'da kavşaktaki kaza anı kamerada

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:10
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        Konya'da kavşaktaki kaza anı kamerada
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Beyşehir-Konya kara yolunda meydana gelen kazanın görüntüsü bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Beyşehir Caddesinde Konya istikametine doğru seyir halindeki 42 ACR 640 plakalı araç, petrol istasyonundan caddeye çıkan 42 ADD 023 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        42 ACR 640 plakalı otomobil savrularak yol kenarındaki bir trafik levhasına çarparak durabildi.

        Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Şerife G. (33), Elif Y. i(22) ile Hasan Y. (60) kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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