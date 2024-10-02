Konya yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 6,1 artırdı

Konya, 2024'ün ilk 9 aylık döneminde 2 milyar 608 milyon dolar ihracat yaptı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-eylül döneminde Konya'nın ihracat rekoru kırdığını aktardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Büyükeğen, "Konyalı sanayicilerimiz 9 aylık dönemde ihracatımızı, yüzde 6,1 artırmayı başardı. Böylece 2 milyar 608 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatını gerçekleştirdik. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyle inşallah yıl sonunda yeni bir rekor kıracağız." ifadesini kullandı.