Konya yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 6,1 artırdı
Konya, 2024'ün ilk 9 aylık döneminde 2 milyar 608 milyon dolar ihracat yaptı.
Konya, 2024'ün ilk 9 aylık döneminde 2 milyar 608 milyon dolar ihracat yaptı.
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-eylül döneminde Konya'nın ihracat rekoru kırdığını aktardı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Büyükeğen, "Konyalı sanayicilerimiz 9 aylık dönemde ihracatımızı, yüzde 6,1 artırmayı başardı. Böylece 2 milyar 608 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatını gerçekleştirdik. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyle inşallah yıl sonunda yeni bir rekor kıracağız." ifadesini kullandı.
Büyükeğen, ihracatı artırmak için düzenledikleri ikili iş görüşmeleri, yurt dışı fuar gezileri, ihracat odaklı eğitimlere ve diğer projelere de devam edeceklerini kaydetti.
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