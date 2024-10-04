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        Konya'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:30
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        Konya'da aranan firari hükümlü yakalandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, başlatılan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Hakkında kesinleşmiş 19 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A.A'nın yerini belirleyen ekipler, harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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