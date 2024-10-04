Konya'da aranan firari hükümlü yakalandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, başlatılan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Hakkında kesinleşmiş 19 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A.A'nın yerini belirleyen ekipler, harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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