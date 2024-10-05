Konyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Konyaspor antrenmanın ardından kampa girdi.
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