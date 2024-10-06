Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da firari hükümlü uyuşturucu ile yakalandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da firari hükümlü uyuşturucu ile yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişileri tespit edip yakalamak amacıyla devriye görevine çıktı.

        Yeni Mahalle'de devriye gezen ekip, iki şüphelinin kendilerini fark edip kaçması üzerine bu kişileri kovalamaya başladı.

        Narkotik ekibi, Ü.B. ve A.Y. isimli iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden Ü.B'nin Ankara'daki cezaevinden firar ettiği, ayrıca "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi.

        Ü.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        TÜMOSAN Konyaspor - İkas Eyüpspor maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor - İkas Eyüpspor maçının ardından
        Konya'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi
        Konya'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor- Eyüpspor: 2-1
        Konyaspor- Eyüpspor: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Seydişehir'de lastiği patlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de lastiği patlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı