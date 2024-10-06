Konya'da firari hükümlü uyuşturucu ile yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerden Ü.B'nin Ankara'daki cezaevinden firar ettiği, ayrıca "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi.

Narkotik ekibi, Ü.B. ve A.Y. isimli iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeni Mahalle'de devriye gezen ekip, iki şüphelinin kendilerini fark edip kaçması üzerine bu kişileri kovalamaya başladı.

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