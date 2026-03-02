Canlı
Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da genç kızın öldüğü kazaya ilişkin davada sürücüye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Konya'da genç kızın öldüğü trafik kazasına ilişkin davada yargılanan sanığa, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Konya 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Ç, maktul Hatice Deveci'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede tanık olarak dinlenen başka bir otomobilin sürücüsü Hasan M, trafikte ailesiyle seyir halinde olduğunu belirtti.

        Sanığın kullandığı aracın makas atarak sol şeride geçtiğini anlatan Hasan M, "Sol şeride geçtiğinde araç kendi etrafında döndü. Sonra ağaca çarptı." ifadesini kullandı.

        Maktul Hatice Deveci'nin tanık olarak dinlenen arkadaşı Esra Nur G. de kazadan yaklaşık iki hafta önce maktulle görüştüklerini dile getirerek, "Hatice, Hamdi Ç'nin alkollü olarak kendisini arayıp rahatız ettiğini söylemişti. Hatice ile kazadan bir gün önce tekrar konuştuğumda, Hamdi'nin tekrar görüşmek için aradığını ama kabul etmediğini söylemişti." ifadesini kullandı.

        Söz verilen sanık Hamdi Ç, pişman olduğunu belirterek, "Kaza günü alkol aldım. Maktulü aradım, görüşmek istedim. Evinden aldığım maktul, arabada telefonumu almak istedi, tartışmaya başladık. Ben de sağ şeritten sol şeride geçmek için gaza bastım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı." şeklinde savunma yaptı.

        Mütalaa savcısı, sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza "iyi hal" indirimiyle 6 yıl 3 aya düşürüldü. Ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl el konulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Hamdi Ç. idaresindeki 42 AIN 37 plakalı otomobil, 3 Aralık 2025'te Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde refüje çarpmış, araçtaki Hatice Deveci (22) hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

        Hamdi Ç. idaresindeki 42 AIN 37 plakalı otomobil, 3 Aralık 2025'te Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde refüje çarpmış, araçtaki Hatice Deveci (22) hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

