Beyşehir'den kısa kısa

Fransız bisiklet tutkunu, çıktığı dünya turu kapsamında Beyşehir ilçesinde mola verdi.



Japonya'ya ulaşmak için bisikletle dünya turu yapan Jasselin End, Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yabancı bisikletçileri ilçede konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.



-Beyşehir'de fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.



"Kadın Gözüyle Kadına Dair" temalı yarışmada, farklı illerden 234 eser beğeniye sunuldu.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yarışmaya gösterilen ilgiden memnun oldukları söyledi.



Her karenin çok kıymetli olduğunu aktaran Büyükkafalı, sanatı ve kadının toplumdaki güçlü duruşunu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.



Yarışmada, Sema Mermertaş birinci, Hatice Boğa Uysal ikinci, Gülistan Güneyli üçüncü, Mürşide Erdem Çilengir dördüncü ve Hülya Arıcı Çap beşinci oldu.































