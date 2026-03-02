Canlı
        Konya Haberleri

        Konya'da öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu

        Konya'da Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, öksüz ve yetim çocuklar ile kentte misafir olan Filistinli aileler, "Gönül Soframızda Biriz" iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 00:01 Güncelleme:
        İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iftar programının Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla düzenlendiği belirtildi.

        Toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiği kaydedilen açıklamada, çocukların ve ailelerin beraber olmasının önemi ifade edildi.

        Programa, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Müdür Yardımcısı Canan Sitti, Çocuk Hakları İl Koordinatörü Fatma Tutuk ile Öksüz Yetim Birim Sorumlusu Sıdıka Daban'ın katıldığı bildirildi.

