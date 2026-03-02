Konya'da sevgi evlerinde kalan çocuklar iftarda ailelere konuk oldu

Konya'da çocuk evlerinde kalan çocuklar, iftarda ailelere misafir oldu.



Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplumun hafızası ve duası olan yaşlı bireylerle çocuk evlerinde kalan çocukların, iftar sofrasında buluştuğu aktarıldı.



Ramazanın manevi ikliminde nesillerin bir araya geldiği belirtilen açıklamada, vefa ve paylaşma duygularının pekiştirildiği ifade edildi.



Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, ramazanın gönüllerin birbirine yaklaştığı bir iklim olduğunu, bununher daim yaşatılacağını kaydetti.



