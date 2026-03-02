Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da sevgi evlerinde kalan çocuklar iftarda ailelere konuk oldu

        Konya'da çocuk evlerinde kalan çocuklar, iftarda ailelere misafir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sevgi evlerinde kalan çocuklar iftarda ailelere konuk oldu

        Konya'da çocuk evlerinde kalan çocuklar, iftarda ailelere misafir oldu.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplumun hafızası ve duası olan yaşlı bireylerle çocuk evlerinde kalan çocukların, iftar sofrasında buluştuğu aktarıldı.

        Ramazanın manevi ikliminde nesillerin bir araya geldiği belirtilen açıklamada, vefa ve paylaşma duygularının pekiştirildiği ifade edildi.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, ramazanın gönüllerin birbirine yaklaştığı bir iklim olduğunu, bununher daim yaşatılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı

        Benzer Haberler

        Konya'da öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu
        Konya'da öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu
        Konyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Konya'da yeni kurulan mahallede muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı
        Konya'da yeni kurulan mahallede muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı
        Beyşehir'de yeni kurulan mahallede ilk muhtar seçimi heyecanı
        Beyşehir'de yeni kurulan mahallede ilk muhtar seçimi heyecanı
        Konya'da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Konya'da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa