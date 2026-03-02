Yunak'ta "Alo Vefa Hattı" ile vatandaşların talepleri karşılanıyor

Yunak Belediyesi, ramazan dolayısıyla "Alo Vefa Hattı" uygulaması başlattı.



Proje ile yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların ihtiyaçları telefon aracılığıyla öğreniliyor, alınan talepler yerine getiriliyor.



Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ramazana özel başlatılan projeyi tüm yıla yaymayı planladıklarını söyledi.



Yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlara daha hızlı ve etkin şekilde yardımcı olmak istediklerini aktaran Günaltay, amaçlarının hizmet etmek ve dua almak olduğunu kaydetti.

