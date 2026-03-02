Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Yunak'ta "Alo Vefa Hattı" ile vatandaşların talepleri karşılanıyor

        Yunak Belediyesi, ramazan dolayısıyla "Alo Vefa Hattı" uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:18
        Yunak'ta "Alo Vefa Hattı" ile vatandaşların talepleri karşılanıyor

        Yunak Belediyesi, ramazan dolayısıyla "Alo Vefa Hattı" uygulaması başlattı.

        Proje ile yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların ihtiyaçları telefon aracılığıyla öğreniliyor, alınan talepler yerine getiriliyor.

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ramazana özel başlatılan projeyi tüm yıla yaymayı planladıklarını söyledi.

        Yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlara daha hızlı ve etkin şekilde yardımcı olmak istediklerini aktaran Günaltay, amaçlarının hizmet etmek ve dua almak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

