AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, Seydişehir ilçesini ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Seydişehir ilçesini ziyaret etti.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve AK Parti Seydişehir İlçe teşkilatıyla bir araya gelen Altunyaldız, ilçenin durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında görüştü.
Toplantının ardından, Altunyaldız ve beraberindekiler esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Program, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen iftar ile sona erdi.
