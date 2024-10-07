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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:30
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Konya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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