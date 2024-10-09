Konya'da kadın çalışana şiddet uygulayan müdürün 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
Konya'nın Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde görevli kadını darbeden işletme müdürü Murat A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde görevli kadını darbeden işletme müdürü Murat A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Mağdur Berna Ş'nin iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ve şiddete uğradığı beyanıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesini hazırladı.
Kulu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen, güvenlik kamerası görüntülerinden detaylar ile sanık ve mağdurun ifadelerinin yer aldığı iddianamede, olay günü sanık Murat A'nın kadın çalışanı darp ve tehdit ettiğinin, kaçmaya çalışırken zorla marketin içine sokmaya çalıştığının anlaşıldığı belirtildi.
Sanık Murat A'nın "kadına karşı basit yaralama", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
- Olay
Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan Berna Ş, 28 Eylül'de işletme müdürü Murat A'nın kendisini darbettiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi olmuştu.
Berna Ş, olay öncesi 9 Haziran'da da şüpheli tarafından darbedildiği beyanında bulunmuştu.
Gözaltına alınan Murat A, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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