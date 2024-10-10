Konya'da 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Konya Valiliği himayesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı-Konya" tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, senaryo gereği Akşehir ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ölü ve yaralıların bulunduğu ihbarının alınmasıyla başladı.

Vali İbrahim Akın, ilk olarak sarsıntının merkezi Akşehir ve etkilenen ilçeler Doğanhisar ile Ilgın kaymakamlarıyla görüşerek, depremin oluşturduğu tahribat, enkaz kaldırma çalışmaları, ölü, yaralı sayısı ve hasarlı binalarla ilgili tedbirler konusunda bilgi aldı.

Daha sonra arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki yeterliliği, çadır ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kuruluşların yardım hazırlıklarını öğrenen Akın, gerekli yönlendirmeleri yaptı. Ardından, tatbikatın ikinci aşamasına geçildi. Depremin yaşandığı kent merkezindeki Esenler Mahallesi'nde kurulan temsili kentsel dönüşüm alanında, 147 kişinin katıldığı arama kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi. Türk Kızılayın kurduğu çadırlar, aşevleri, toplanma ve geçici barınma alanları, ekiplerin gece ve gündüz çalışma kabiliyetleri test edildi.