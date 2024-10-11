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        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:42
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        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamada bir aracı durdurdu.

        Araç içerisinde 5 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Araç 60 gün trafikten men edilirken 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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