Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Araç içerisinde 5 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Araç 60 gün trafikten men edilirken 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamada bir aracı durdurdu.

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