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        Beyşehir'de lise öğrencilerinden kadın cinayetlerine tepki

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde liseli kız öğrenciler, kadın cinayetlerine kurban giden kadınları anmak ve kadına şiddete tepki göstermek için düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe okulda görev yapan idareciler ve öğretmenler de destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:23
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        Beyşehir'de lise öğrencilerinden kadın cinayetlerine tepki
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde liseli kız öğrenciler, kadın cinayetlerine kurban giden kadınları anmak ve kadına şiddete tepki göstermek için düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe okulda görev yapan idareciler ve öğretmenler de destek verdi.

        Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi önünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kadın cinayetleri ve kadına şiddete yönelik tepki ve toplumsal mesajlar içeren dövizleri Atatürk büstü önünde sergiledi. Bazı öğrenciler de ellerinde dövizleri taşıdı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına konuşan 10 B sınıfı öğrencisi Celile Sude Hacıoğlu, öldürülen tüm kadınları anmak ve şiddetin her türlüsüne karşı toplumu bilinçlendirmek için bir araya geldiklerini vurguladı.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, ilçedeki okullarda görev yapan kadın öğretmenlere karanfil verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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