Beyşehir'de lise öğrencilerinden kadın cinayetlerine tepki

Konya'nın Beyşehir ilçesinde liseli kız öğrenciler, kadın cinayetlerine kurban giden kadınları anmak ve kadına şiddete tepki göstermek için düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe okulda görev yapan idareciler ve öğretmenler de destek verdi.

Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi önünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kadın cinayetleri ve kadına şiddete yönelik tepki ve toplumsal mesajlar içeren dövizleri Atatürk büstü önünde sergiledi. Bazı öğrenciler de ellerinde dövizleri taşıdı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına konuşan 10 B sınıfı öğrencisi Celile Sude Hacıoğlu, öldürülen tüm kadınları anmak ve şiddetin her türlüsüne karşı toplumu bilinçlendirmek için bir araya geldiklerini vurguladı.