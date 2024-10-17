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        Konya'da 2 çuvalda silah parçaları bulundu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarına bırakılmış 2 çuvalda silah parçaları bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:34
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        Konya'da 2 çuvalda silah parçaları bulundu
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarına bırakılmış 2 çuvalda silah parçaları bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarında, çuvallar içerisinde silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.

        Harekete geçen ekipler, 2 çuval içerisinde kurusıkı tabancalara ait olduğu değerlendirilen 164 namlu ile 52 gövde ve tetik tertibatı ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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