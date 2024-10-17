Konya'da 2 çuvalda silah parçaları bulundu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarına bırakılmış 2 çuvalda silah parçaları bulundu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarına bırakılmış 2 çuvalda silah parçaları bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarında, çuvallar içerisinde silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, 2 çuval içerisinde kurusıkı tabancalara ait olduğu değerlendirilen 164 namlu ile 52 gövde ve tetik tertibatı ele geçirdi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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