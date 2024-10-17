Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir-Konya kara yolunda, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada, 13 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hüyük ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobilde ise 18 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 2 gram uyuşturucu bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tutuklananlardan birinin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 730 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
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