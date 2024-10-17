Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir-Konya kara yolunda, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

        Yapılan aramada, 13 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Hüyük ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobilde ise 18 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 2 gram uyuşturucu bulundu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Tutuklananlardan birinin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 730 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar, Selçuk Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Tören...
        YÖK Başkanı Özvar, Selçuk Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Tören...
        Konya'da 2 çuvalda silah parçaları bulundu
        Konya'da 2 çuvalda silah parçaları bulundu
        TZOB Başkanı Bayraktar: Mısır ithalatı için gümrük vergisi indirimi nedeniy...
        TZOB Başkanı Bayraktar: Mısır ithalatı için gümrük vergisi indirimi nedeniy...
        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'da mısır hasadına katıldı
        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'da mısır hasadına katıldı
        Master Shoes 2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı başladı
        Master Shoes 2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı başladı
        Beyşehir'de lise öğrencilerinden kadın cinayetlerine tepki
        Beyşehir'de lise öğrencilerinden kadın cinayetlerine tepki