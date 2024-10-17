Konya'da Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinliği gerçekleştirildi

Koç, yılın 9 aylık döneminde, 80 bin kişinin, kentteki merkezlerde meme kanseri taramasından geçtiğini ifade etti.

Kanserde erken teşhisin önemine dikkati çeken Koç, aile sağlığı merkezilerinden yönlendirmeyle ya da bizzat başvurarak tarama yaptırılabileceğini kaydetti.

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