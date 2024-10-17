Konya'da Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinliği gerçekleştirildi
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Kültürpark Amfi Tiyatro'sundaki etkinlikte, kanser erken teşhis merkezleri, sağlıklı hayat merkezi ve hastanelerde tarama imkanları sunulduğunu söyledi.
Kanserde erken teşhisin önemine dikkati çeken Koç, aile sağlığı merkezilerinden yönlendirmeyle ya da bizzat başvurarak tarama yaptırılabileceğini kaydetti.
Koç, yılın 9 aylık döneminde, 80 bin kişinin, kentteki merkezlerde meme kanseri taramasından geçtiğini ifade etti.
Programda, meme kanserinden erken teşhisle kurtulan sağlık çalışanı Hülya Durdu, deneyimlerini anlattı.
Meme kanserini yenen öğretmen Hatice Atike Baş ise tesadüfen ortaya çıkan hastalığından erken teşhis sayesinde kurtulduğunu belirterek, düzenli taramaların önemini vurguladı.
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