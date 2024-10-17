Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinliği gerçekleştirildi

        Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Kültürpark Amfi Tiyatro'sundaki etkinlikte, kanser erken teşhis merkezleri, sağlıklı hayat merkezi ve hastanelerde tarama imkanları sunulduğunu söyledi.

        Kanserde erken teşhisin önemine dikkati çeken Koç, aile sağlığı merkezilerinden yönlendirmeyle ya da bizzat başvurarak tarama yaptırılabileceğini kaydetti.

        Koç, yılın 9 aylık döneminde, 80 bin kişinin, kentteki merkezlerde meme kanseri taramasından geçtiğini ifade etti.

        Programda, meme kanserinden erken teşhisle kurtulan sağlık çalışanı Hülya Durdu, deneyimlerini anlattı.

        Meme kanserini yenen öğretmen Hatice Atike Baş ise tesadüfen ortaya çıkan hastalığından erken teşhis sayesinde kurtulduğunu belirterek, düzenli taramaların önemini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

        Benzer Haberler

        Konya'nın kadın muhtarları mahallelerine en iyi hizmeti vermek için çabalıy...
        Konya'nın kadın muhtarları mahallelerine en iyi hizmeti vermek için çabalıy...
        Vali Akın çiftçilerle çilek hasadına katıldı
        Vali Akın çiftçilerle çilek hasadına katıldı
        Konya'da 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede öldü
        Konya'da 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede öldü
        Seydişehir'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
        Seydişehir'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        YÖK Başkanı Özvar, Selçuk Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Tören...
        YÖK Başkanı Özvar, Selçuk Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Tören...