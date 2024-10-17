Akşehir'deki sokak düğünlerinde sivil polisler görevlendirilmeye başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde güvenliği artırmak amacıyla sivil polis görevlendirmeye başladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, düğünlerde silah ve izinsiz havai fişek kullanımını önlemek için denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Denetimler kapsamında Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen bir sokak düğününde, düğün sahibi H.C., İ.C. ve H.İ.C. isimli kişilerin havaya silah ve av tüfeği ile ateş açtıkları tespit edildi.

Görevli sivil polisin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan takviye ekipler, yaptıkları denetimde, İ.C. tabancasıyla yakalandı.