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        Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:24
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        Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

        Kaşınhanı Mahallesi yakınlarındaki bir sulama kanalında ceset gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Satılmış Sıvacı'ya (35) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Sağlık çalışanı olduğu belirlenen Sıvacı hakkında, ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

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        Galeri

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