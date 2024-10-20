Kulu'da ağıl yangını

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride bulunan 2 koyun ve 1 kuzuyu yanmaktan kurtardı, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçe merkezine bağlı Yeni Mahalle'de, Bayram E.'ye ait olan ağılda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.