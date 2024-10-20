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        Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 23:44 Güncelleme: 20.10.2024 - 23:47
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        Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, M.E.A. idaresindeki 42 AAF 061 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 16. kilometresinde Üstünler Gençlik Kampı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

        Şarampole devrilen otomobilden savrulan sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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