KTO Başkanı Selçuk Öztürk, saatlik çalışma modelini değerlendirdi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, kısaca Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan Gençler (NEET) olarak tanımlanan 15-24 yaş arasındaki işsiz ve eğitimde aktif olmayan genç sayısının endişe verici seviyelere ulaştığını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin genç nüfusundaki işsizlik krizinin, çözüm bekleyen en acil sorunlardan biri haline geldiğini, NEET kategorisindeki gençlerin hem ekonomik hem de sosyal yapının sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KOSAM) bu kritik soruna sunduğu saatlik çalışma modeli ile gençlere ve işverenlere umut vaat ettiğini vurguladı.

KOSAM tarafından hazırlanan "Testi Kırılmadan NEET'lere Ne Yapılmalı? Saatlik Çalışma Çözüm Mü?" raporunu değerlendiren Öztürk, şunları kaydetti: "Gelişmekte olan ülkelerde, NEET kategorisindeki genç sayısı giderek artmakta, bu durum, küresel ekonomik sorunlar arasında önemli yer tutmaktadır. İlgili sorunlara çözüm bulunması, ülkelerin refahı açısından kritik önem taşımaktadır. KOSAM, ne eğitim öğretimde ne de istihdamda olan gençlerle ilgili yapılmış olan uluslararası çalışmalar ve uygulamaları inceleyerek, küresel ve ulusal çapta değerlendirmelerle NEET sorununa dair çeşitli çözüm önerilerini paylaştı. Raporumuzda, Türkiye ve dünya genelindeki NEET kapsamına giren gençlere dair veriler ele alındı. Ülkemizin, ilgili politikaları kendi koşullarına göre uyarlaması, daha fazla çaba göstermesi, düzenlemelerin NEET gençlerinin farklı ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanması ve veri odaklı desteklenmesi gerektiğinin üzerinde durulmaktadır."