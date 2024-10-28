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        Yunak'ta "İsraf Etme, İkram Et" projesi başladı

        Konya'nın Yunak ilçesinde, ekmek israfını önlemeye yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:29
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        Yunak'ta "İsraf Etme, İkram Et" projesi başladı
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        Konya’nın Yunak ilçesinde, ekmek israfını önlemeye yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

        Yunak Belediyesi, Başkan Subhan Günaltay'ın öncülüğünde başlatılan "İsraf Etme, İkram Et" projesi kapsamında bayat ekmeklerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bayat ekmek toplama kutuları (kumbaraları) yerleştirdi.

        Yunak Belediyesi, "Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin" sloganıyla, vatandaşları bu kutulara bayat ekmeklerini bırakmaya davet etti.

        Yetkililer, sadece ekmek bırakılması gerektiğinin altını çizerken, diğer gıda ürünlerinin kutulara konulmamasını önemle rica etti.

        Günaltay, projenin, alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan ekmeğin israfını önlemek için büyük bir adım olduğunu belirterek, "Ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. Bu yüzden israfı önlemek ve duyarlılık oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. 'Bayat Ekmek Kutuları' ile vermek istediğimiz mesaj, ekmeğin israf edilmeden, ihtiyacımız kadar tüketilmesidir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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