Konya'da bebeğin balkondan düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı

Dışarıdan gelen sesle dışarı çıktığını belirten market sahibi Hüseyin Çelikkol , "Baktım, direğin dibinde çocuk oyuncağını gördüm. Oyuncağın yanında bebeğin de düştüğünü fark ettim. Herhalde tentenin üzerine düştü, hızını kesmiş. Yoksa Allah korumuş, ölürdü. Sonra annesine ve ambulansa haber verdim, annesi aldı, götürdü. Ambulans geldi, hastaneye götürdü."

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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