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        Konya'da bebeğin balkondan düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı

        Konya'nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek 3. katın balkonundan düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:53
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        Konya'da bebeğin balkondan düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek 3. katın balkonundan düştü.

        Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesindeki 3 katlı apartmanda yabancı uyruklu ailenin 1,5 yaşındaki oğulları Y.N. son katın balkonunda oynarken, düştü.

        Binanın giriş katındaki market sahibi Hüseyin Çelikkol, bebeğin düştüğünü fark ederek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Annesinin kucağından ambulansa alınan bebek, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Dışarıdan gelen sesle dışarı çıktığını belirten market sahibi Hüseyin Çelikkol , "Baktım, direğin dibinde çocuk oyuncağını gördüm. Oyuncağın yanında bebeğin de düştüğünü fark ettim. Herhalde tentenin üzerine düştü, hızını kesmiş. Yoksa Allah korumuş, ölürdü. Sonra annesine ve ambulansa haber verdim, annesi aldı, götürdü. Ambulans geldi, hastaneye götürdü."

        Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bebeğin düşme anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde bebeğin düşmesi ve ambulansa alınması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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