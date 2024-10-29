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        Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:39
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        Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

        Ö.K. idaresindeki 64 ABV 480 plakalı otomobil, Antalya Caddesi'nde yanından geçtiği bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

        Refüje çıkarak bir ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki T.A.K, araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Ö.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan T.A.K. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ö.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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