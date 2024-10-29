Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sürücü Ö.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan T.A.K. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Refüje çıkarak bir ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki T.A.K, araçta sıkıştı.

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