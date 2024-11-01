Konya'da Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Konya Valiliği arasında denetimli serbestlik yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin kamuya yararlı ücretsiz bir işte çalıştırılmaları amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal tarafından imzalanan protokolle denetimli serbestlik kapsamında bulunan ve kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma cezası/tedbiri verilen hükümlüler, Valiliğe bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek.