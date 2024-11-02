Konya'da üniversiteliler arasında yapılan Müzik Hackathonu'nda ödüller sahiplerini buldu
Konya'da Genç Kültür Kart tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödüllü Müzik Hackathonu'nda üniversiteleriler yarıştı.
Konya'da Genç Kültür Kart tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödüllü Müzik Hackathonu'nda üniversiteleriler yarıştı.
Büyükşehir Belediyesince, Türkiye'nin genç yeteneklerine ilham vermek amacıyla organize edilen etkinlik, Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.
Müziğe gönül veren gençlerin bir araya geldiği etkinlikte, en iyi söz ödülü "Mofongolar" en iyi beste ödülü "Karanfil", en iyi grup performansı ödülü ise "Kadavra" grubuna verildi.
Jüri özel aranje ödülü ise "Ludovico" ve "Dementia Band" grupları arasında paylaştırıldı.
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