Konya'da üniversiteliler arasında yapılan Müzik Hackathonu'nda ödüller sahiplerini buldu

Jüri özel aranje ödülü ise "Ludovico" ve "Dementia Band" grupları arasında paylaştırıldı.

Müziğe gönül veren gençlerin bir araya geldiği etkinlikte, en iyi söz ödülü "Mofongolar" en iyi beste ödülü "Karanfil", en iyi grup performansı ödülü ise "Kadavra" grubuna verildi.

Konya'da Genç Kültür Kart tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödüllü Müzik Hackathonu'nda üniversiteleriler yarıştı.

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