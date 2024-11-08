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        Konya'da 26 haftalık doğan Efnan Ela bebek yaşama tutundu

        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da Ayşegül ve İsmail Çiftçi çifti, 26 haftalıkken 970 gram dünyaya gelen kızları Efnan Ela'nın sağlıklı büyümesinin sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:52
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        Konya'da 26 haftalık doğan Efnan Ela bebek yaşama tutundu
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da Ayşegül ve İsmail Çiftçi çifti, 26 haftalıkken 970 gram dünyaya gelen kızları Efnan Ela'nın sağlıklı büyümesinin sevincini yaşıyor.

        Anne Ayşegül Çiftçi, riskli gebeliği nedeniyle yakından takip edilirken Konya'daki özel bir hastanede 26. haftada sezaryenle doğuma alındı.

        Efnan Ela bebek, doğar doğmaz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmeye başlandı. Erken doğan bebeklerde kalıcı görme kaybına neden olan prematüre retinopatisi hastalığı teşhisi konulan Efnan Ela bebek, başarılı geçen ameliyatın ardından 67 günlükken taburcu edildi.

        Aile, artık 9 aylık olan Efnan Ela bebeğin yaşama tutunmasının sevincini yaşıyor.

        - "Ben çok ağlıyordum ama bu süreç bitiyor"

        Anne Ayşegül Çiftçi, AA muhabirine, ağır ve riskli bir gebelik yaşadığını, gebeliğinin büyük bölümünün hastanede geçtiğini anlattı.

        Gebeliği boyunca erken doğum riskinin olduğunu bildiğini dile getiren Çiftçi, "Erken geleceğini biliyordum ama bu kadar erken geleceğini tahmin edemiyordum. İlk bebeğimiz olduğu için hamileliğimi öğrendiğim günden beri hazırlığım vardı. İlk bebek, ilk heyecan, gördüğüm şeyleri alıyordum ama mobilya almamıştık. Prematüre doğduğu için aldığımız kıyafetleri giydiremedik." dedi.

        Çiftçi, 6,5 aylık doğan bebeğinin direkt yenidoğan yoğun bakım servisine alındığını belirterek şöyle devam etti:

        "67 gün hastanede geçti. Çok zorlu bir süreçti. Bu süreci sadece prematüre anneleri anlayabilir. Annelik her zaman bir kahramanlıktır ama prematüre annesi olmak süper kahramanlıktır. Bu kapıda beklemek çok zordu. Onu bırakıp eve dönmek çok acı verici bir duyguydu. Burada Efnan Ela'ya yapılan tedavinin yanında bana da psikolojik olarak çok destek olundu. Bebeğini bırakıp gidiyorsun, risk çok fazla ama hemşireler, Rahmi hoca ailemiz gibi oldu. Benim karnımda büyümesi gereken zamanda burada bilgili bir doktorla ve tecrübeli hemşirelerle büyüdü."

        Dünyaya 970 gram olarak gelen bebeğinin 1900 gram olarak taburcu edildiğini belirten Çiftçi, kucağına alıp eve gittikten sonra da ekiple iletişiminin devam ettiğini söyledi.

        Çiftçi, Efnan Ela'nın gözlerinden bir operasyon geçirdiğini, artık 9 aylık sağlıklı bir bebek olduğunu belirterek "Şu an bu kapıda bekleyen belki binlerce anne var. Onlara, 'Hiç korkmayın. Ben çok ağlıyordum ama bu süreç bitiyor.' diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Baba İsmail Çiftçi de zorlu süreçlerden geçtiklerini, artık bebeklerinin sağlıklı büyümesinin sevincini yaşadıklarını vurgulayarak "Dünya onun etrafında dönüyor. İş, hayatın zorluğu hiç önemli değil. Tek derdimiz onun iyi olması. Zor günler atlattık. Evlat bambaşka bir şey." diye konuştu.

        - "Her saniyesi çok uzun"

        Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Rahmi Örs, Efnan Ela doğduğunda akciğer gelişimi için gerekli tedavilerin uygulandığını anlatarak şunları kaydetti:

        "33 günlük entübasyon sürecinden sonra 67 gün ünitemizde misafir ettik, sonra sağlıkla mezun ettik. Bu bebekler için 'taburcu' denmiyor. Prematüre bebekler için 'mezun oldu.' diyoruz. Bir öğrencinin mezun olmasındaki anne-baba, öğretmen faktörü gibi yenidoğan yoğun bakım servisinde de ailenin, hemşirenin, doktorun hatta temizlik personelinin çok büyük katkısı var. Her saniyesi çok uzun."

        Örs, bebekler evlerine gittikten sonra da aile ile iletişimlerinin devam ettiğini belirterek karşılıklı güvenin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

        Efnan Ela bebeğin artık sağlıklı, 9 aylık bir bebek olduğunu ifade eden Örs, "Prematüre retinopatisi dediğimiz damarlarda bir anormallik vardı. Efnan Ela, lazerle tedavi sonunda görmeyle ilgili bir sıkıntı yaşamıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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