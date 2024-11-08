Konya'da 26 haftalık doğan Efnan Ela bebek yaşama tutundu

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da Ayşegül ve İsmail Çiftçi çifti, 26 haftalıkken 970 gram dünyaya gelen kızları Efnan Ela'nın sağlıklı büyümesinin sevincini yaşıyor.

Anne Ayşegül Çiftçi, riskli gebeliği nedeniyle yakından takip edilirken Konya'daki özel bir hastanede 26. haftada sezaryenle doğuma alındı.

Efnan Ela bebek, doğar doğmaz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmeye başlandı. Erken doğan bebeklerde kalıcı görme kaybına neden olan prematüre retinopatisi hastalığı teşhisi konulan Efnan Ela bebek, başarılı geçen ameliyatın ardından 67 günlükken taburcu edildi.

Gebeliği boyunca erken doğum riskinin olduğunu bildiğini dile getiren Çiftçi, "Erken geleceğini biliyordum ama bu kadar erken geleceğini tahmin edemiyordum. İlk bebeğimiz olduğu için hamileliğimi öğrendiğim günden beri hazırlığım vardı. İlk bebek, ilk heyecan, gördüğüm şeyleri alıyordum ama mobilya almamıştık. Prematüre doğduğu için aldığımız kıyafetleri giydiremedik." dedi.

- "Ben çok ağlıyordum ama bu süreç bitiyor"

"67 gün hastanede geçti. Çok zorlu bir süreçti. Bu süreci sadece prematüre anneleri anlayabilir. Annelik her zaman bir kahramanlıktır ama prematüre annesi olmak süper kahramanlıktır. Bu kapıda beklemek çok zordu. Onu bırakıp eve dönmek çok acı verici bir duyguydu. Burada Efnan Ela'ya yapılan tedavinin yanında bana da psikolojik olarak çok destek olundu. Bebeğini bırakıp gidiyorsun, risk çok fazla ama hemşireler, Rahmi hoca ailemiz gibi oldu. Benim karnımda büyümesi gereken zamanda burada bilgili bir doktorla ve tecrübeli hemşirelerle büyüdü."

Dünyaya 970 gram olarak gelen bebeğinin 1900 gram olarak taburcu edildiğini belirten Çiftçi, kucağına alıp eve gittikten sonra da ekiple iletişiminin devam ettiğini söyledi.

Çiftçi, Efnan Ela'nın gözlerinden bir operasyon geçirdiğini, artık 9 aylık sağlıklı bir bebek olduğunu belirterek "Şu an bu kapıda bekleyen belki binlerce anne var. Onlara, 'Hiç korkmayın. Ben çok ağlıyordum ama bu süreç bitiyor.' diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Baba İsmail Çiftçi de zorlu süreçlerden geçtiklerini, artık bebeklerinin sağlıklı büyümesinin sevincini yaşadıklarını vurgulayarak "Dünya onun etrafında dönüyor. İş, hayatın zorluğu hiç önemli değil. Tek derdimiz onun iyi olması. Zor günler atlattık. Evlat bambaşka bir şey." diye konuştu.