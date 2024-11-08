Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ve 5'e 3 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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