Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Pas çalışması ve 5'e 3 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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