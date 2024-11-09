Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Beyşehir ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        H.T.T. idaresindeki 42 ARD 076 plakalı motosiklet, Mevlana Caddesi Otogar Kavşağı'nda F.Ş. yönetimindeki 42 UC 454 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi törenle hizmete açıldı
        Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi törenle hizmete açıldı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi
        Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi
        Karapınarlı Taşdemir, Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda altın madaly...
        Karapınarlı Taşdemir, Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda altın madaly...
        Hüyük Kaymakamı Evsen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Hüyük Kaymakamı Evsen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti