Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da zemin katında kısmi çökme oluşan bina boşaltıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 08:41 Güncelleme: 12.11.2024 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da zemin katında kısmi çökme oluşan bina boşaltıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.

        Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta, Ayşe T'nin oturduğu dairenin mutfağı, bodrum kata çöktü.

        İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

        Bina, Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Karim Khan'a yönelik suçlama
        Karim Khan'a yönelik suçlama
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Sapağı kaçırdı! Kazaya neden oldu
        Sapağı kaçırdı! Kazaya neden oldu
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!

        Benzer Haberler

        Evin mutfak tabanı çöktü, 4 katlı bina tahliye edildi
        Evin mutfak tabanı çöktü, 4 katlı bina tahliye edildi
        Konya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, memleketi Konya'da ağaçlandırma...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, memleketi Konya'da ağaçlandırma...
        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
        Konya'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
        Konya'daki cinayette taraflar arasındaki husumet, muhtarlık seçimiyle başla...
        Konya'daki cinayette taraflar arasındaki husumet, muhtarlık seçimiyle başla...