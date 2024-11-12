Konya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 BBC 815 plakalı otomobil, Ömeranlı Mahallesi Kavşağı'nda, M.D'nin (18) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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