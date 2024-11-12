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        Konya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:59
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        Konya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 BBC 815 plakalı otomobil, Ömeranlı Mahallesi Kavşağı'nda, M.D'nin (18) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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