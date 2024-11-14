Konya'da "8. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" düzenlendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde "8. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" gerçekleştirildi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, ilkokul öğrencileri jüriye yeteneklerini gösterdi.

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, programda yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm minik öğrencilere, onları hazırlayan öğretmenlerine, izleyici olarak destek veren velilere ve titizlikle değerlendirme yapan jüri üyelerine teşekkür etti.