Ettat Et Ürünleri'nin satın aldığı tesis Aralık'ta üretime başlıyor
Ettat Et Ürünleri A.Ş tarafından satın alınan et entegre tesisinin, 1 Aralık'ta üretime başlayacağı öğrenildi.
Ettat Et Ürünleri A.Ş tarafından satın alınan et entegre tesisinin, 1 Aralık'ta üretime başlayacağı öğrenildi.
İflasını açıklayan Hacıince Şirketler Grubu'nun Konya'daki et entegre tesisleri ile besi, süt çiftliği ve yem fabrikası, banka ve piyasa borçlarının tamamını ödeyen Ettat Et Ürünleri A.Ş. tarafından satın alındı.
Hacıince Et Entegre Tesisleri ile yine bu firmaya ait 2 bin 100 dönüm arazi üzerinde kurulu 30 bin büyükbaş, 40 bin küçükbaş hayvan kapasitesine sahip besi, süt çiftliği ve yem fabrikasında 1 Aralık itibarıyla üretim başlayacak.
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