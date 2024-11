Ettat Et Ürünleri'nin satın aldığı tesis Aralık'ta üretime başlıyor Ettat Et Ürünleri A.Ş tarafından satın alınan et entegre tesisinin, 1 Aralık'ta üretime başlayacağı öğrenildi.

Giriş: 18.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:41

