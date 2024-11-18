Ettat Et Ürünleri'nin satın aldığı tesis Aralık'ta üretime başlıyor

Ettat Et Ürünleri A.Ş tarafından satın alınan et entegre tesisinin, 1 Aralık'ta üretime başlayacağı öğrenildi.

İflasını açıklayan Hacıince Şirketler Grubu'nun Konya'daki et entegre tesisleri ile besi, süt çiftliği ve yem fabrikası, banka ve piyasa borçlarının tamamını ödeyen Ettat Et Ürünleri A.Ş. tarafından satın alındı.