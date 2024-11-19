Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

        Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Denizli, Kırıkkale ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

        Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Hemşire Hasan Basri Gök: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı! Bebekleri onlardan alıyordu!
        Hemşire Hasan Basri Gök: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı! Bebekleri onlardan alıyordu!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        7 yıldır soğuk havalarda çorba, sıcakta ücretsiz limonata dağıtıyor
        7 yıldır soğuk havalarda çorba, sıcakta ücretsiz limonata dağıtıyor
        Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği Konya'da konuşt...
        Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği Konya'da konuşt...
        Konya'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Konya'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Yunak yolundaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Yunak yolundaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Ettat Et Ürünleri'nin satın aldığı tesis Aralık'ta üretime başlıyor
        Ettat Et Ürünleri'nin satın aldığı tesis Aralık'ta üretime başlıyor
        Konya'da Antep fıstığı üretimi için çiftçiye destek
        Konya'da Antep fıstığı üretimi için çiftçiye destek