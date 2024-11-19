Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Denizli, Kırıkkale ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.
Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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