Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya Valisi Akın'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Konya Valisi İbrahim Akın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Konya Valisi Akın'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Konya Valisi İbrahim Akın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akın mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin inanç ve azminin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü idrak etmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

        "İstiklal Marşımızı kaleme alan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, milletimizin vicdanını, inancını ve bağımsızlık idealini dile getiren büyük bir fikir ve dava adamıdır. Akif, kalemiyle milletimizin sözünü ve sesini yedi düvele duyurmuş, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' duasıyla bağımsızlığın kıymetini en veciz şekilde göstermiştir. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk İstiklal Marşı'nda vücut bulan milli ruhu, birlik ve beraberlik şuurunu canlı tutmak, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Yalıhüyük'te ramazan etkinliği düzenlendi
        Yalıhüyük'te ramazan etkinliği düzenlendi
        Bozkır'da Filistin'e destek için 225 bin 400 TL toplandı
        Bozkır'da Filistin'e destek için 225 bin 400 TL toplandı
        Akşehir'de "Kiraz Çiçeği Festivali" için hazırlıklar başladı
        Akşehir'de "Kiraz Çiçeği Festivali" için hazırlıklar başladı
        Başkan Altay, kazada yaralananlara acil şifalar diledi
        Başkan Altay, kazada yaralananlara acil şifalar diledi
        Belediye otobüsü ile öğrenci servis otobüsü çarpıştı: 17 yaralı
        Belediye otobüsü ile öğrenci servis otobüsü çarpıştı: 17 yaralı
        Astım ve alerjik akciğer hastalıklarında belirtileri hafife almayın
        Astım ve alerjik akciğer hastalıklarında belirtileri hafife almayın