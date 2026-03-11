Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı, 26 kişi yaralandı

        Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:58
        Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı, 26 kişi yaralandı

        Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

        H.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde tali yoldan gelen S.E. idaresindeki 42 C 0727 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

        Kazada iki araçta bulunan 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralı olduğu öğrenilen yolcu ve öğrenciler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Konya Valisi İbrahim Akın, yaralıları Konya Şehir Hastanesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Karatay ilçemiz Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasından etkilenen öğrencilerimize, ailelerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Rabbim evlatlarımızı ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

