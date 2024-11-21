Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan aynı iş yerinde daha önce bir mimarlık ofisi bulunduğu ve mayıs ayında mimar Necati Şadi Kılıç'ın da aynı dükkanda öldürüldüğü öğrenildi.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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