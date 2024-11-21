Konya'da bu yıl "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı

Bu yıl yapılan çalışmalarda, 150 araca "change" yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ve başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinden getirilen hasarlı araçların motorlarını çalıntı ve hurda araçlara takanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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