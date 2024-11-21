Konya'da bu yıl "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı
Konya'da bu yıl düzenlenen "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da bu yıl düzenlenen "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ve başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinden getirilen hasarlı araçların motorlarını çalıntı ve hurda araçlara takanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yıl yapılan çalışmalarda, 150 araca "change" yapıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 117 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
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