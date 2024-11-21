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        Konya'da bu yıl "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı

        Konya'da bu yıl düzenlenen "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:26 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:30
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        Konya'da bu yıl "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı
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        Konya'da bu yıl düzenlenen "change" araç operasyonlarında 117 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ve başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinden getirilen hasarlı araçların motorlarını çalıntı ve hurda araçlara takanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu yıl yapılan çalışmalarda, 150 araca "change" yapıldığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan 117 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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