Konya'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyahat ettiği şehirlerarası yolcu otobüsünde üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı, tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyahat ettiği şehirlerarası yolcu otobüsünde üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı, tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını üzerine harekete geçti.
Ekipler, takibe aldıkları otobüsü ilçedeki kontrol noktasında durdurdu.
Üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan yolculardan B.A. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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