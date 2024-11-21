"81 İlde 81 Orman" Projesi kapsamında Konya'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Türkiye İş Bankasının 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman Projesi" kapsamında Konya'da fidan dikildi.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle ilk olarak 2008-2017'de gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi'ndeki 50 hektarlık alanda 50 bin fidan toprakla buluşturuluyor.

Dünyada orman varlığının her geçen yıl azaldığına dikkati çeken Yalçın, "Dünyada 4 bin yıl önce 8 milyar hektar orman varlığı olduğu tahmin edilirken, bu dönemde de 3,2 milyar orman varlığı kaldığı düşünülüyor. Dünyayı tehdit eden krizlerin başında küresel ısınma ve iklim değişikliği, buna bağlı olarak da çölleşme ve kuraklaşma geliyor. Bunun önüne geçebilecek en önemli etkinlik yeşil dokuyu arttırmak." diye konuştu.

Yalçın, Konya'nın ormancılık açısından dezavantajlı bölgelerden biri olduğuna işaret ederek, "Dikilen her fidan geleceğimiz için bir umut, gelecek nesiller için bir müjde ve istikbalimiz için bir vefa olacak. Çünkü bu vatan bizim, bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu dünya hepimizin." dedi.

- "Bugün diktiğimiz her fidan, bizim doğadan yana oyumuzu kullandığımızı gösteren birer işaret olsun"