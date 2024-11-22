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        GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı

        Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 22:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:55
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        GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı
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        Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, galerici Muhammet P'nin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin şüpheliler İbrahim K, Uğur K, Fatih Ç, Abdullah O, Hakkı O. ve Süleyman K'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Önceki gün, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokağı'nda galericilik yapan Muhammet P. ile iş yerine gelen husumetlileri arasında silahlı kavga çıkmış, yaralanan Muhammet P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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