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        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendileri için bir puanın bile altın değerinde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:58 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:58
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        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendileri için bir puanın bile altın değerinde olduğunu söyledi.

        Çalımbay, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının puanlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

        Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

        "Bizim her kazandığımız puan, 1 puan bile altın değerinde. Gol yedik ama bizim de pozisyonlarımız oldu. Mücadeleyi bırakmadık. Deplasmanda bir puan kazandık. Maç baştan sona, bize göre çok iyi mücadeleyle geçti. Konyaspor da gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Kazandığımız 1 puan için mutluyuz."

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