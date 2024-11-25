Yaralı halde bulunan atmaca tedavi edilecek

Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Gevrekli Mahallesi Muhtarı Ahmet Tozlu'dan teslim alınan atmacanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaralı olarak bulunan atmaca, Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.