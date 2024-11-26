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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Çumra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:13
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Aramalarda, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ile 17 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 5 zanlından 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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