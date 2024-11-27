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        Dünya Acil Tıp Kongresi'nden Türk doktorlara iki ödül

        İtalya'da düzenlenen Dünya Acil Tıp Kongresi'nde, Türk doktorların çalışması ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:02
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        Dünya Acil Tıp Kongresi'nden Türk doktorlara iki ödül
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        İtalya'da düzenlenen Dünya Acil Tıp Kongresi'nde, Türk doktorların çalışması ödüle layık görüldü.

        Bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Başar Cander ve Doç. Dr. Bahadır Taşlıdere, Roma'da bu yıl 10'uncusu yapılan kongrede, "Acil Serviste Akciğer Ödemi Olan Hastalarda Diüretik Tedavi Yanıtının Ters-FALLS Protokolü Kullanılarak Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmayla öne çıktı.

        Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Cander, her iki dalda Türkiye'ye ödül verilmesinin tıp alanında dünyaya öncü rolünü göstermesi açısından önemi oluğunu söyledi.

        Tüm gelişmiş ülkeler arasında bu bilimsel çalışmaların ödül almasının Türkiye'nin acil tıpta dünyada lider rolünü perçinlediğini ifade eden Cander, "Birçok branştan farklı olarak Türkiye'de Acil tıp hizmetlerinin dünyada bulunduğu konum birçok ülkeye örnek olacak durumda. Bir taraftan her gün afet düzeyinde hasta bakarken, bir taraftan da dünya acil tıbbına katkı sunacak çalışmaların yapılması ve bunların ödül alması büyük fedakarlıkla birlikte önemli bir tecrübeyi yansıtıyor." diye konuştu.

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