Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 keşe tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 keşe tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı

        Belirlenen aracı yakalayan ekipler araçta ve araç sürücüsü T.G'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar yakaladı.

        Şüpheli T.G'nin evinde yapılan aramada ise on parça halinde poşetler içerisinde 6,5 kilogram esrar, hassas terazi ve 11 sikke ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu maddelere el koyan ekipler şüpheli T.G'yi gözaltına aldı.

        T.G. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Motokuryelerden takip ve kayıt sistemi talebi
        Motokuryelerden takip ve kayıt sistemi talebi
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Kent Konseyi Kadın, Engelsiz ve Gençlik Meclis Genel Kurulu yapıldı
        Kent Konseyi Kadın, Engelsiz ve Gençlik Meclis Genel Kurulu yapıldı
        Konya'da sahte içki operasyonunda yakalanan kişi adli kontrol şartıyla serb...
        Konya'da sahte içki operasyonunda yakalanan kişi adli kontrol şartıyla serb...
        MHP'li Kalaycı: Devlet, terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz
        MHP'li Kalaycı: Devlet, terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz
        Konya'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlendi
        Konya'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenlendi
        Tamir ettirdikleri kombiden sızan gazdan zehirlenen çift, toprağa verildi
        Tamir ettirdikleri kombiden sızan gazdan zehirlenen çift, toprağa verildi
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa