Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 keşe tutuklandı

Şüpheli T.G'nin evinde yapılan aramada ise on parça halinde poşetler içerisinde 6,5 kilogram esrar, hassas terazi ve 11 sikke ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu maddelere el koyan ekipler şüpheli T.G'yi gözaltına aldı.

Belirlenen aracı yakalayan ekipler araçta ve araç sürücüsü T.G'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar yakaladı.

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