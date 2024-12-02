Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerine bilinçli su kullanımı anlatıldı

"Çünkü su vatandır, su medeniyettir, su geleceğimizdir." ve "Suda sıfır kayıp" sloganıyla yapılan sunumlarda, ülkede su stresi baskısı olmadan, ihtiyaçlardan feragat etmeden, yaşam standartlarını düşürmeden, müreffeh yaşama devam edebilmek için suyun verimli kullanım yolları anlatıldı.

Yürütülen çalışmayla, alternatif su kaynaklarının tarımda ve sanayide bilinçli tüketiminin yaygınlaştırılması yanı sıra bireysel su kullanım alışkanlıkların da iyileştirilmesi hedefleniyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından, Beyşehir Müftülüğü'ne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere, su kayıplarının azaltılması, yağmur suyunun hasadı, gri su kullanımı ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı konularında sunumlar yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.