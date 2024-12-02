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        Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerine bilinçli su kullanımı anlatıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere "Çevre Bilinci ve Su Verimliliği" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:36
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        Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerine bilinçli su kullanımı anlatıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere "Çevre Bilinci ve Su Verimliliği" eğitimi verildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından, Beyşehir Müftülüğü'ne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere, su kayıplarının azaltılması, yağmur suyunun hasadı, gri su kullanımı ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı konularında sunumlar yapıldı.

        Yürütülen çalışmayla, alternatif su kaynaklarının tarımda ve sanayide bilinçli tüketiminin yaygınlaştırılması yanı sıra bireysel su kullanım alışkanlıkların da iyileştirilmesi hedefleniyor.

        "Çünkü su vatandır, su medeniyettir, su geleceğimizdir." ve "Suda sıfır kayıp" sloganıyla yapılan sunumlarda, ülkede su stresi baskısı olmadan, ihtiyaçlardan feragat etmeden, yaşam standartlarını düşürmeden, müreffeh yaşama devam edebilmek için suyun verimli kullanım yolları anlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

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